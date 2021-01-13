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ماكونيل: سنستمع للحجج القانونية ضد حين تقدم لمجلس الشيوخ

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ماكونيل: سنستمع للحجج القانونية ضد ترامب حين تقدم لمجلس الشيوخ ماكونيل: سنستمع للحجج القانونية ضد حين تقدم لمجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

10:58 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

‏أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، مساء الأربعاء، أنه سيستمع إلى الحجج القانونية ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد حين تقديمها لمجلس الشيوخ، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار ماكونيل، إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت على قرار عزل ترامب من منصبه أم لا.

وكان متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قال إن زعيم الأغلبية لن يوافق على عقد جلسة طارئة بمجلس الشيوخ قبل ١٩ يناير الجاري، قبل يوم واحد فقط على تنصيب الرئيس جو بايدن.

وذكر المتحدث لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن ذلك يعني أن محاكمة مجلس الشيوخ لن تبدأ على الأرجح إلا بعد مغادرة الرئيس ترامب لمنصبه.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، المرحلة الثانية من القواعد الإجرائية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على العنف في أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

ورأى المجلس في قراره، أن ترامب خان منصبه ويضر بالدستور ومسار الديمقراطية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيحاكم لأنه أخل بواجبات منصبه.

‏وبدأ مجلس النواب الأمريكي في المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهمًا إلى الرئيس ترمب تمهيدًا لمحاكمته.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية.

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