أخبار عاجلة

جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
الجيش الأمريكي يعلن اكتمال انسحاب قواته من الصومال -
الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية -
الاتحاد الأوروبي: كورونا يهدد بتوسيع الفجوة بين دول منطقة اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بومبيو يشكر الإمارات والبحرين والسعودية لحماية مضيق هرمز من إيران

Print
بومبيو يشكر الإمارات والبحرين والسعودية لحماية مضيق هرمز من إيران بومبيو يشكر الإمارات والبحرين والسعودية لحماية مضيق هرمز من إيران

مصراوي Masrawy

10:56 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، الشكر لكل من البحرين والمملكة المتحدة وألبانيا وليتوانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية لحماية أحد أكثر ممرات الشحن أهمية في العالم من من المخاطر الإيرانية، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنهم ساعدوا في إنشاء مقر لتأمين وحماية مضيق هرمز والخليج العربي، من مخاطر الهجمات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بدأ بسبع شركاء فقط وأصبح يضم ١٤ شريكًا حاليًا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في ٢٠١٩ عن، افتتاح المقر الرسمي لمجموعة الأمن البحري الدولي في ممكلة البحرين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

شبكة عيون الإخبارية