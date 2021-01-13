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إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

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إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:45 م الأربعاء 13 يناير 2021

لبنان - (أ ش أ)

أُصيب وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن بفيروس كورونا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)"أن وزير الصحة دخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم جراء إصابته بفيروس كورونا.
ونقلت الوكالة عن بيان أصدره مستشفى "سان جورج" بمنطقة الحدث في محافظة جبل لبنان، التأكيد أن الوضع الصحي للوزير حمد حسن جيد ومطمئن.
وكان وزير الصحة قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه بدأ فترة من الحجر الصحي الاحترازي لحين إجراء الفحوص الضرورية اللازمة، وذلك بعد تأكد إصابة 3 من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.
ويشهد لبنان انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.
ويعد وزير الصحة سادس وزير في اللبنانية يُصاب بفيروس كورونا، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبه، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، ووزير الاتصالات طلال حواط، ووزيرة العمل لميا يمين.

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مصراوي Masrawy

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