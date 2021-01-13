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وفاة أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر متأثرًا بإصابته بكورونا

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وفاة أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر متأثرًا بإصابته بكورونا وفاة أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر متأثرًا بإصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

11:06 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب - محمود مصطفى:
توفي، مساء الأربعاء، المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر بفرع الوجه القبلي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بمستشفى حميات أسيوط.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، إنه من المقرر أن تشيع الجنازة غدًا من محافظة أسيوط.

وأضاف عبدالمالك -في تصريحات لمصراوي- أن المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر، كان يعالج منذ فترة بمستشفى العزل في أبو تيج بأسيوط بعد إصابته بفيروس كورونا.

كان المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر، قد تولى منصب الأمين العام للجامعة لمدة عام.

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