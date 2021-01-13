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محافظ أسوان: تطوير 15 منطقة عشوائية وتنفيذ مشروعات الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه

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محافظ أسوان: تطوير 15 منطقة عشوائية وتنفيذ مشروعات الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه محافظ أسوان: تطوير 15 منطقة عشوائية وتنفيذ مشروعات الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

10:53 م الأربعاء 13 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، إنه جرى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروعات التطوير بـ 15 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، منها 9 مناطق داخل مدينة أسوان بإجمالي 10 آلاف و 979 أسرة، أبرزها المرحلة الثانية لتطوير منطقة الصحابي وسط مدينة أسوان.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إنشاء 3 عمارات سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه، تضم 144 وحدة سكنية، ضمن مخطط إنشاء 12 عمارة ستضم 576 وحدة سكنية.

وأشار المحافظ إلى أنه جار تنفيذ مشروعات خطة الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه، بإجمالي أطوال تصل لنحو 39 كم، فضلاً عن إنشاء 2 كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقانات السيل الجديد والمضيق.

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