الزراعة: اعتماد أول دفعة قروض لتحديث منظومة الري بالسويس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أن المراقبة العامة للتنمية والتعاون بمحافظة السويس عقدت اجتماعا بحضور قيادات الزراعة والبنك الزراعي وجمعيات قرى الخريجين وعدد كبير من المزارعين لمناقشة تنفيذ نظام الري الحديث واعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين لتركيب شبكات الري الحديث.

وأوضح عبدالعال، في بيان له مساء الأربعاء، أن المشاركون في الاجتماع أكدوا على أهمية الاشتراك في منظومة تطوير الري، لافتا إلى أن المنظومة تحقق فوائد عديدة للمزارعين في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي.

وتابع رئيس قطاع الاستصلاح، أن المنظومة تدعم توفير المبيدات وتسهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا إلى توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جدير بالذكر أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية يتم حاليا تنفيذ منظومة الري الحديث في مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري كمرحلة أولى تنتهي أواخر يونيو المقبل.​