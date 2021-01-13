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خريجو اعلام يمهلون نقابة الصحفيين الاردنيين شهرا قبل مقاضاتها لدى المحكمة الادارية والعرموطي يعلق : معهم حق

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خريجو اعلام يمهلون نقابة الصحفيين الاردنيين شهرا قبل مقاضاتها لدى المحكمة الادارية والعرموطي يعلق : معهم حق خريجو اعلام يمهلون نقابة الصحفيين الاردنيين شهرا قبل مقاضاتها لدى المحكمة الادارية والعرموطي يعلق : معهم حق

جي بي سي نيوز - : طارق الدلة : اعتبر نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة بأن طلبات الانتساب الجديدة لنقابة الصحفيين من قبل العاملين في الشركات الاعلامية والمواقع الاخبارية غير المسددة دفعاتها ونسب اعلاناتها للنقابة ، اعتبر بان هذه الطلبات غير قانونية ولا يحق لاي شخص التقدم الى النقابة بطلب انتساب إلا إذا كانت الجهة الاعلامية التي يعمل لديها مسددة لالتزاماتها تجاه النقابة .

ولدى سؤال السعايدة : ما علاقة خريجي الاعلام بتخلف الشركات الاعلامية عن تسديد ما عليها قال بأن هذا يندرج ضمن التعليمات والقوانين .

غير أن النائب المحامي صالح العرموطي قال للمدينة نيوز بأن ما قاله الزميل النقيب خطأ ، وبأن بإمكان اخريجي الاعلام العاملين في مواقع وشركات غير مسددة لما عليها للنمقابة رفع قضية لدى المحكمة الادارية التي ستقوم بانصافهم خلال شهر وابطال قرار النقابة بمنعهم من تقديم طلباتهم ، كون الخلاف في الأساس مع الشركات والمواقع التي يحق للنقابة اللجوء للقضاء من اجل استفياء حقوقها منها وليس مع الخريجين الذين لا علاقة لهم بما قاله الاستاذ السعايدة .

ويعتزم مجموعة من خريجي الاعلام العاملين في صحف ومواقع العالمية واذاعات تقديم طلبات للنقابة ، وفي حال عدم استجابة النقابة لمنحهم طلبات انتساب فإنهم سيلجأون للمحكة الادارية لانصافهم .

المصدر : المدينة نيوز 

 

 نقيب الصحفيين راكان السعايدة

جي بي سي نيوز

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