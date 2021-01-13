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بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. تنفيذ 85 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

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بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. تنفيذ 85 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. تنفيذ 85 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

مصراوي Masrawy

10:09 م الأربعاء 13 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إن العيد القومي سيشهد سلسلة غير مسبوقة من الافتتاحات للمشروعات.

وأضاف أنه جار تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، تضم 85 مشروعًا متنوعًا بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، منهم 46 مشروع تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أبرزها مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن ذلك يتوازى مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بعد موافقة رئيس الوزراء على دعم هذه الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل العديد من الشوارع والمناطق السكنية، وأيضًا تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالي 2020/ 2021.

في السياق ذاته، أنهت وزارة الإسكان مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة بتكلفة 187 مليون جنيه، لتكون جاهزة للتشغيل وتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه نقية تمامًا.

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