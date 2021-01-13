سائق يعتدي على فتاة بسلاح أبيض بالجيزة: "علشان متعرفش تتجوز"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

انتقم سائق مركبة "توك توك" من فتاة رفضت الزواج منه بطريقة كادت تودي بحياتها بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء هشام الطماوي مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى فتاة مصابة بجروح في الوجه.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال المصابة التي اتهمت سائق توك توك بالتسبب في إصابتها بآلة حادة بسبب رفضها الزواج منه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض استخدمه في الواقعة مبررا فعلته بدافع الانتقام "علشان متعرفش تتجوز غيري".

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.