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فض فرح شعبي لمنع انتشار بالشرقية (صور)

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فض فرح شعبي لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية (صور) فض فرح شعبي لمنع انتشار بالشرقية (صور)

مصراوي Masrawy

08:29 م الأربعاء 13 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق في الشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، حملة مُكبرة لمنع إقامة أي نوع من أنواع السرادقات، سواء للأفراح أو العزاء بالشوارع، منعًا لانتشار المُستجد.

أسفرت الحملة عن فض فرح شعبي بقرية "بني عامر"، لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

جرى فض الفرح وتفريق المعازيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والمخالفين.

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