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سيناتور جمهوري يطالب بعزل ليز تشيني من موقعها القيادي في الحزب لتأييدها عزل

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سيناتور جمهوري يطالب بعزل ليز تشيني من موقعها القيادي في الحزب لتأييدها عزل ترامب سيناتور جمهوري يطالب بعزل ليز تشيني من موقعها القيادي في الحزب لتأييدها عزل

مصراوي Masrawy

07:35 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

قال السيناتو الجمهوري جيم جوردان، الحليف القوي لترامب في الكابيتول إنه يعتقد أنه ينبغي عزل رئيسة المؤتمر الجمهوري ليز تشيني، من منصبها القيادي بعد إعلانها دعم إجراءات عزل من منصبه قبل أيام قليلة من حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ويرى حليف ترامب، أنها مخطئة ويعتقد أنه كان ينبغي عقد مرتمر وإجراء تصويت على ذلك الأمر.

وأعلنت النائبة الجمهورية ليز تشيني، وهي ثالث أبرز شخصية جمهورية في مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، عن أنها ستصوت لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقالت ليز تشيني، إنه لم تكن هناك خيانة أكبر مما حدث من ترامب، ولم يحدث أن رئيسًا للولايات المتحدة خان منصبه ويمينه الدستورية.

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