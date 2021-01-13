انقضاء الدعوى الجنائية للاعب شادي رضوان من تهمة دهس سيدة عجوز

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد لاعب النادي الأهلي شادي رضوان - المعار إلى نادي البنك الأهلي- بتهمة القتل الخطأ لسيدة دهسها بسيارته.

وانقضت الدعوى في حكم اليوم بالتصالح.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس لاعب النادي الأهلى شادي رضوان، لمدة عام وكفالة ألف جنيه لقتل سيدة بالخطأ.

كشفت أوراق القضية رقم 25912 لسنة 2020 إنه في يوم 11 يوليو الماضى، قام لاعب النادي الأهلي بدهس سيدة عجوز أمام طيبة مول بسيارته الخاصة، ولاذ بالفرار من مكان الحادث لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الإمساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقوال اللاعب، وأحالت نيابة نصر اللاعب للمحكمة التي قضت غيابيا بحبسه.