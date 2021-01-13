أخبار عاجلة

"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
بعد اقتحامها الكونجرس.."FBI" يحقق في نية امرأة بيع كمبيوتر بيلوسي لروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

السماح للشاحنات الاردنية وإزالة كافة القيود عنها لدخول للأراضي

Print
السماح للشاحنات الاردنية وإزالة كافة القيود عنها لدخول للأراضي السعودية السماح للشاحنات الاردنية وإزالة كافة القيود عنها لدخول للأراضي

جى بي سي نيوز :- اكد وزير النقل المهندس مروان الخيطان ان الجهود التي قامت بها وزارة النقل وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية اثمرت عن إزالة كافة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية لدى عبورها أراضي المملكة العربية الشقيقة.

وقال الوزير الخيطان أن الاتصالات جارية حالياً مع الأشقاء في دولة قطر من أجل منح الشاحنات والبرادات الأردنية تأشيرات لدخولها الى الأراضي القطرية.

واشار  وزير النقل أن الأردن يبحث مع كافة الأشقاء في الخليج العربي من أجل إزالة كافة المعيقات والعقبات التي تواجه حركة النقل والتنقل مع الأشقاء في الخليج العربي بالإضافة الى تفعيل اتفاقيات النقل البري الموقعة مع كافة الدول.

وبين المهندس الخيطان أن الأردن سمح للشاحنات السعودية بالدخول الى الأراضي الأردنية وايصال بضائعها الى مقصدها النهائي والسماح لها بالتحميل في رحلة العودة.

وكانت وزارة النقل قامت بإجراء اتصالات في وقت سابق مع السلطات المعنية في سلطنة عمان الشقيقة والتي بموجبها قامت السلطات العُمانية باتخاذ قرار بإزالة كافة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية والسماح لها بالدخول للأراضي العُمانية والوصول الى مقصدها النهائي في رحلة العودة.

وقال الخيطان أن العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية مع دول مجلس التعاون الخليجي مميزة وهذا ما هو ملاحظ من التعاون المستمر بين الأشقاء لما لمسناه من سرعة في الاستجابة والحرص لإعادة حركة النقل والتجارة والسعي الى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"نزاهة" السعودية تفصح عن 5 قضايا تنطوي على فساد مالي

"نزاهة" السعودية تفصح عن 5 قضايا تنطوي على فساد مالي

ضابط بـ"الحرس" يضع بصمته الجمالية على جوازات القادمين إلى السعودية

ضابط بـ"الحرس" يضع بصمته الجمالية على جوازات القادمين إلى السعودية

شبكة عيون الإخبارية