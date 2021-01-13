تكليف خالد مجاهد متحدثًا رسمياً للجنة الطبية لمونديال اليد

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكليف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، للعمل كمتحدث رسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنطلق اليوم الأربعاء.

كما أعلنت الوزارة تكليف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، كمشرف على اللجنة الطبية للبطولة.

وقال "مجاهد"، في بيان اليوم، إن الدولة وضعت خطة متكاملة بهدف تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية لسلامة ضيوف مصر من مختلف دول العالم في ظل مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على نجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، من خلال تأمين كافة فعاليات وأنشطة البطولة بصورة مشرفة بما يليق بمصر ومكانتها، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

ولفت إلى أن خطة التأمين الطبي والتي تشرف على تنفيذها وزارة الصحة بقيادة الدكتور علاء عيد، تشمل تطبيق سياسة المجموعة المغلقة (full (Bubble ، وهي مجموعة ثابتة من العاملين بالفنادق والفريق الطبي تكون مصاحبة لكل فريق من الفرق المشاركة في البطولة، وذلك لتقليل الاختلاط حيث تخضع (المجموعة) إلى التحركات المحدودة بين فندق الإقامة وصالات التدريب أو المباريات فقط، مضيفًا أنه يتم التشديد داخل المجموعة على تقليل الكثافات والتشديد على الالتزام بارتداء الماسكات وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي. ​