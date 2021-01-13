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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات موسعة لضبط جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الاجنبي واستغلال النفوذ والغش التجاري على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط تشكيل عصابي لارتكاب جرائم غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح، فيما ضبط تشكلين عصابيين بالمنيا سوهاج للاتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات بلغت 5 ملايين جنيه.

كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بسوهاج استغل موقعة الوظيفي في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شقيقه لارتكاب مخالفات بناء، كما ضبط عدد من الأشخاص للاستيلاء على 10 ملايين و500 ألف جنيه بزعم استثمارها مقابل أرباح شهرية.