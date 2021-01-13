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‏رئيس الأركان الأمريكي: أعمال الشغب في الكابيتول تعد هجوم على ديمقراطية أمريكا

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‏رئيس الأركان الأمريكي: أعمال الشغب في الكابيتول تعد هجوم على ديمقراطية أمريكا ‏رئيس الأركان الأمريكي: أعمال الشغب في الكابيتول تعد هجوم على ديمقراطية أمريكا

مصراوي Masrawy

06:00 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات:

‏‏قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول بمثابة هجوم على الكونجرس وديمقراطيتنا، مضيفًا: "‏نذكر جميع الجنود والمدنيين بالتمسك بمعايير الجيش غير السياسية".

وتابع ميلي في تغريدة مساء الأربعاء عبر تويتر، أن الانتخابات الديمقراطية حق دستوري وليس للجيش دور في تحديد نتيجتها.

وأضاف أن الأمة تتوقع من جميع أعضاء الجيش اتباع القانون والقيام بالأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة، مشددًا على ‏أن الجيش ثابت في دوره للدفاع عن أمتنا والحرس الوطني يواصل مهمته لدعم جهود الأمن.

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