‏الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير خالد بن عبدالله آل سعود

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية، واشتهر بشغفه لخيول السباقات.

والراحل هو مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم".

ويمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم "جودمونت"، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. قدرت مجلة "فوربس" ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.