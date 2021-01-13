‏مجلس النواب الأمريكي يبدأ التصويت على توجيه اتهام لترامب ‎

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏بدأ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، التصويت على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما ذكرت العربية.

وعقد المجلس جلسة خاصة اليوم بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته ، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتًا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء.