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رئيس الوزراء البريطاني: تشغيل مراكز تطعيم على مدار الساعة

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رئيس الوزراء البريطاني: تشغيل مراكز تطعيم على مدار الساعة رئيس الوزراء البريطاني: تشغيل مراكز تطعيم على مدار الساعة

مصراوي Masrawy

05:46 م الأربعاء 13 يناير 2021

لندن - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن إنجلترا ستبدأ قريبًا في تشغيل مراكز تطعيم على مدار 24 ساعة بسبب زيادة عدد الأشخاص المتقدمين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال جونسون للمشرعين اليوم الأربعاء إن وزير الصحة مات هانكوك سيكشف النقاب عن الخطط "في الوقت المناسب" لكن هناك تأخير في نشر المراكز بسبب إمدادات اللقاحات.

وقال خلال الحدث الأسبوعي "أسئلة رئيس الوزراء" في البرلمان البريطاني "سنقوم بتشغيل المراكز يوميًا وعلى مدار الساعة بأسرع ما يمكن".

وأوضح "في الوقت الحالي، التركيز على توفير اللقاح، لدينا ضخمة من 233 مستشفى و1000 طبيب عام و200 صيدلية و50 مركزًا للتطعيم الشامل وهم يعملون بسرعة استثنائية.

وقالت البريطانية إنها تعتزم تقديم اللقاح لكل شخص في أكبر أربع مجموعات معرضة للخطر – ومن بينها المقيمون في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر والعاملون في مجال الصحة- بحلول 15 فبراير.

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