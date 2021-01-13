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طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية ترتفع لـ 220761 طلبًا

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طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية ترتفع لـ 220761 طلبًا طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية ترتفع لـ 220761 طلبًا

مصراوي Masrawy

05:54 م الأربعاء 13 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء،، أن إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم بلغت 68 طلب تصالح على مخالفات البناء بحصيلة 584 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تسلمها من المواطنين 220761 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و239 مليون و392 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي طلبات المراكز والمدن جاءت في بنها 34607، وطوخ 45668، وكفر شكر 10775، وهي المركز الأعلى، وشبين القناطر 16529، وقها 1420، وقليوب 24674، والخانكة و39481، والخصوص 7944، والقناطر 24955، وشرق شبرا 7160، وغرب شبرا 7548.

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