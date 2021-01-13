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وقف تنفيذ حكم حبس والد الفنان أحمد مالك بقضية تزوير وحبس محامٍ 10 سنوات

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وقف تنفيذ حكم حبس والد الفنان أحمد مالك بقضية تزوير وحبس محامٍ 10 سنوات وقف تنفيذ حكم حبس والد الفنان أحمد مالك بقضية تزوير وحبس محامٍ 10 سنوات

مصراوي Masrawy

05:55 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ حكم حبس كابتن طيار متقاعد مالك بيومي والد الفنان أحمد مالك سنة؛ في اتهامه بالاشتراك في التزوير، كما قضت المحكمة بحبس "ع.ع" المحامى السابق لوالد أحمد مالك 10 سنوات غيابيًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث خلافات بين والد أحمد مالك وطليقته، قام إثرها "مالك بيومي" بإعطاء عقد مسكن الزوجية للمحامي الخاص به من أجل تسجيله، وبعد حصوله على حكم بصحة ونفاذ العقد، طعنت مطلقته "والدة الفنان أحمد مالك"، على الحكم، تتهمه بالاشتراك مع المحامي بتزوير العقد.

أرسلت جهات التحقيق العقد إلى مصلحة الطب الشرعي، وتبين من خلال الفحص أن العقد مزور، وأن التوقيعات المسجلة عليه تخص المحامي، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث اتهم المحامي بتزوير العقد واتهم والد الفنان أحمد مالك بالاشتراك في التزوير.

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