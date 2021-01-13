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تمتلك نصف مليون مستخدم.. "يوروبول" تكتشف أكبر "إنترنت مظلم" في العالم

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تمتلك نصف مليون مستخدم.. "يوروبول" تكتشف أكبر شبكة "إنترنت مظلم" في العالم تمتلك نصف مليون مستخدم.. "يوروبول" تكتشف أكبر "إنترنت مظلم" في العالم

تمتلك نصف مليون مستخدم..

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" عن اكتشافها أكبر "إنترنت مظلم" في العالم، وتدير "أكبر سوق غير قانوني في العالم".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الشبكة السرية يبدو أنه مشترك فيها أكثر من نصف مليون مستخدم.

وأشار التقرير إلى أن تلك الشبكة السرية كان يوجد بها أكثر من 2400 بائع لمنتجات وبضائع غير شرعية بدءًا من المخدرات وصولًا إلى السلاح.

كما كشفت "يوروبول" أن تلك الشبكة أيضًا أدارت نحو 320 ألف معاملة سرية غير شرعية، وتداولت نحو 171 مليونًا من العملة الرقمية المشفرة.

كما أن بعض عمليات تلك الشبكة تطرّقت إلى تداول أدوية وأموال مزيفة، وبيع تفاصيل بطاقات ائتمان مستخدمين وبرمجيات خبيثة، وخطوط اتصالات مجهولة المصدر ولا يمكن تتبعها.

وكانت تتخذ تلك الشبكة من ألمانيا وأوكرانيا ومولدوفا وأستراليا وبريطانيا وأمريكا مقرًّا لخوادمها السرية الـ20

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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