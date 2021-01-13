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"التويجري": ترشيح ولي العهد لجائزة جامعة الدول العربية تقديراً لجهوده

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"التويجري": ترشيح ولي العهد لجائزة جامعة الدول العربية تقديراً لجهوده "التويجري": ترشيح ولي العهد لجائزة جامعة الدول العربية تقديراً لجهوده
‏مُباركًا له من خلال اجتماع الدورة 50 للجنة العليا للعمل العربي المشترك

باركَ الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ ترشيح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجائزة جامعة الدول العربية؛ تقديراً لجهود سموه في الاهتمام بالتنمية وتحقيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك من خلال مداخلته ضمن مشاركة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في اجتماع الدورة 50 للجنة العليا للعمل العربي المشترك التي انعقدت -عن بعد- خلال الفترة ١٢-١٣ يناير ٢٠٢١؛ حيث تناول المجتمعون العديد من موضوعات ذات أولوية لتعزيز التنمية المستدامة في الوطن العربي، وقد ترأس الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط.

ونوه "التويجري" بهذا القرار مؤكداً على الجهود الكبيرة التي حققها سموه في تحقيق التنمية ، مقدماً التهنئة لسموه، سائلاً الله أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بعونه وتوفيقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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