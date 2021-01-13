"بختبر سلوكه".. قصة ضبط مدرب كرة قدم بعد رسائل تحرض على الشذوذ لطفل في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية من ضبط مدرب كرة قدم بعد قيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق "واتس أب" لطالب تتضمن إيحاءات جنسية وتحريض على ممارسة الشذوذ.

كان اللواء رأفت الفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من "وجيه.ر.ع"، 40 سنة، صاحب مكتبة ومقيم قرية العصافرة وبرفقته نجله، 14سنة، طالب، أبلغ تضرره من "أحمد.خ ا.س"، 39 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم بذات القرية بإرسال رسائل لنجله عبر تطبيق واتس أب"، تتضمن إيحاءات جنسية وتحريض على الشذوذ.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية من ضبط المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة بقصد إختبار أخلاق وسلوكيات الطفل .

حرر عن ذلك المحضر رقم 102/2021 إداري مركز شرطة المطرية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.