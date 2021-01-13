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مواطنون بالليث يعانون من عدم سفلتة شوارع المخطط الجنوبي

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البلدية: السبب عدم اعتماد المشروع خلال العام المالي الجديد

مواطنون بالليث يعانون من عدم سفلتة شوارع المخطط الجنوبي

أكّد رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن البلدية تقدر معاناة بعض المواطنين من عدم سفلتته بعض شوارع المخطط الجنوبي بالمحافظة وإيصال الأسفلت للمنازل، وأن سببه عدم اعتماد مشروع خلال العام المالي الجديد.

وأوضح أنه سيتم عرض مطالب المواطنين على المجلس البلدي خلال الاجتماع القادم للرفع لمقام الوزارة.

وقال "المالكي": "اعتماد مشاريع سفلتة المخططات السكنية يتم من قبل ديوان الوزارة، وسبق أن تم اعتماد مشروع للمخطط الجنوبي، وتم الانتهاء من سفلتة 74٪ من شوارع المخطط، والبلدية بحاجة لاستكمال السفلتة بالكامل، نظرًا للنقلة العمرانية الكبيرة التي تشهدها محافظة الليث، وحيث إنه لم يتم اعتماد مشروع خلال العام المالي الجديد، فإنه سيتم عرض المطالبة على طاولة المجلس البلدي خلال الاجتماع القادم للرفع لمقام الوزارة".

وكانت "سبق" قد تلقّت شكاوى عدد من المواطنين (سكان المخطط الجنوبي بالليث الجديد رقم ل / ٢١ / ٥) الذين يعانون من عدم قيام البلدية بسفلتة شوارع المخطط؛ الأمر الذي تسبّب في تأخر إدخال التيار الكهربائي لعدد من المنازل، وكذلك صعوبة السير في شوارع المخطط لعدم سفلتتها؛ حيث يتحول البعض منها إلى مستنقعات مائية عند هطول الأمطار يصعب السير فيها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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