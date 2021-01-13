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صو.. حملات لتطبيق إجراءات مجابهة "كورونا" في دمياط

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صو.. حملات لتطبيق إجراءات مجابهة "كورونا" في دمياط صو.. حملات لتطبيق إجراءات مجابهة "كورونا" في دمياط

مصراوي Masrawy

04:52 م الأربعاء 13 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملاتها للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة، لمواجهة انتشار المستجد.

أسفرت الحملة المُنفذة، اليوم الأربعاء، واستهدفت عددا من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة، عن ضبط 10 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجرى تحرير 10 محاضر فورية بغرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه، بإجمالي 500 جنيه.

كما تضمنت الحملة تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لأربعة مقاهي مخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠.

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