المعاهد الأزهرية تقرر تعديل درجة النجاح والرسوب بالمواد الثقافية بالثانوية

مصراوي Masrawy
04:56 م الأربعاء 13 يناير 2021
كتب- مصراوي:
اعتمد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن تعديل درجة النجاح الصغرى في المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية لتكون بنسبة 50% من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من 40% وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجاري للصفين الأول والثاني والمستجدين فقط بالصف الثالث بقسميه العلمي والأدبي.
كما تقرر - وفقًا لقرار رئيس قطاع المعاهد، اعتبار مادة الحاسب الآلي المقررة على الطلاب المقيدين بقسم العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية مادة رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع اعتبارا من العام الدراسي الحالي.