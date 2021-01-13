المعاهد الأزهرية تقرر تعديل درجة النجاح والرسوب بالمواد الثقافية بالثانوية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اعتمد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن تعديل درجة النجاح الصغرى في المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية لتكون بنسبة 50% من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من 40% وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجاري للصفين الأول والثاني والمستجدين فقط بالصف الثالث بقسميه العلمي والأدبي.

كما تقرر - وفقًا لقرار رئيس قطاع المعاهد، اعتبار مادة الحاسب الآلي المقررة على الطلاب المقيدين بقسم العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية مادة رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع اعتبارا من العام الدراسي الحالي.