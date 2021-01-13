5625 مخبزًا مرحلة أولى.. "الغرف التجارية" يكشف فوائد تحول المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

كشف خالد صبري، سكرتير عام شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود مشكلات تواجه تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية للقطاع.

وتخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار؛ حيث تشمل المرحلة الأولى تحويل 5625 مخبزًا، وأن الوزارة لديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل التنفيذ وفقًا للمواصفات العالمية للجودة.

وأوضح سكرتير عام شعبة المخابز أن المشروع سيوفر لأصحاب المخابز، بالإضافة إلى تخفيف عبء الحصول على السولار، وبخلاف مشكلات التكلفة والسرقة التي يتعرضون إليها، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست التركيب؛ لكن تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي؛ حيث إن توصيل الغاز لأقرب نقطة لأصحاب المخبز تكلفتها تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغيير الولاعات التي تعمل بالسولار إلى ولاعات تعمل بالغاز، والتي تكلف من 25 إلى 34 ألف جنيه؛ وهو ما يكلف صاحب المخبز ما يقرب من 60 ألف جنيه.

وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع، ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، حيث يوجد لدينا 30 ألف مخبز مدعم والمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من 10- 20% فقط من إجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى 2- 3 ولاعات غازية.

وأكد سكرتير عام شعبة المخابز أنه على الرغم من التكلفة المرتفعة؛ فإن صاحب المخبز سيتطيع استرداد التكلفة من واقع التشغيل، حيث إن التكلفة اليومية لاستهلاك السولار تصل إلى 300 جنيه؛ ولكن بالغاز تصل إلى 120 جنيهًا فقط، وهو ما يوفر ما يقرب من 6000 جنيه، بالإضافة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين شعبة المخابز وبنك مصر، لتقديم تسهيلات وقروض لتركيب الغاز الطبيعي ولكن بشرط موافقة وزارة التموين.

وأضاف صبري: بالنسبة إلى المناطق التي لم يصلها غاز طبيعي في القرى، سيتم التعامل معها بـ(التانك الاسترتش) والذي يقوم بشحنه بالغاز الطبيعي ويمر عليهم سيارات للتمويل حسب الاستهلاك اليومي وبالعداد، مؤكدًا أن تحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي أفضل بالنسبة كمنتج وجودة؛ حيث نسبة الرماد والعوادم بالنسبة إلى المخابز التي تعمل بالسولار عالية؛ مما يؤدي إلى عدم جودة رغيف العيش بخلاف الغاز الطبيعي فهو آمن بنسبة 100%.

ومن جانبه، توجه عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار تحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي؛ حيث إن ذلك القرار يعود بالنفع على أصحاب المخابز نتيجة أن السولار يصعب الحصول عليه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره مقارنة بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر صديقًا للبيئة.