وزير الأوقاف: فتح مسجد النور اليوم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

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مصراوي Masrawy



القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم فتح مسجد النور بالعباسية اليوم الأربعاء بعد أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، أنه تم اقامة صلاة الظهر في المسجد، كما طالب رواد المساجد والمصلين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها لجنة مكافحة فيروس كورونا حتى يمكن الحفاظ على بيوت الله مفتوحة عامرة، لافتا الى أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة، مؤكدا أن طاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ، لافتا إلى أنه أكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد اعتمد قرار فتح مسجد النور مرة أخرى أمس الأول بعد أن قرر غلقه لمدة 15 يوما عقب أدائه صلاة الظهر بالمسجد يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الماضي، وخصم عشرة أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما قرر الوزير إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة ، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق ، وذلك نظرا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي .