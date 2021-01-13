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"الصحفيين": سنلجأ إلى مجلس الدولة بشأن انعقاد الجمعية العمومية

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"الصحفيين": سنلجأ إلى مجلس الدولة بشأن انعقاد الجمعية العمومية "الصحفيين": سنلجأ إلى مجلس الدولة بشأن انعقاد الجمعية العمومية

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 13 يناير 2021

مصراوي

قالت نقابة الصحفيين، إن عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية لها عبروا عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم في ما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس 2021، في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة .

وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه في ظل قيام المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها حياة المصريين، ومن بينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها على 50 شخصاً؛ ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، فإن مجلس نقابة الصحفيين، وحرصاً منه على الوفاء بأمرَين هما: الحرص على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، قد ناقش هذا الموضوع في جلسته اليوم، وقرر الآتي بالإجماع:

أولاً: أن المجلس ليس هو الجهة التي يحق لها قانونًا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل.

ثانياً: أن حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزاماً منه بصحيح القانون، قد أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة عن كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.

وقال مجلس النقابة إنه ليؤكد لكل أعضائها الكرام، أنه سيتابع على مدار الساعة طلب الفتوى المشار إليه والذي سيتم إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ ليتسنى له الحصول على الفتوى المطلوبة بإجابات أسئلتها، وذلك ضمن المواعيد المقررة في قانون النقابة ولائحتها لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس.

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