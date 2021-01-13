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"مياه أسيوط": 3050 منفذ فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع

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"مياه أسيوط": 3050 منفذ فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع "مياه أسيوط": 3050 منفذ فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع

مصراوي Masrawy

04:53 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فوري على نطاق المحافظة بجميع مراكزها؛ تيسيرًا على المواطنين عناء الذهاب والإياب لمراكز خدمة العملاء والوقت اللازم للانتظار داخل المركز لدفع الشحن.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فوري لخدمات المدفوعات الإلكترونية، أسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلي بدلًا من الانتظار في صفوف الدفع بمراكز خدمة العملاء.

وأعلن عبد الغفار أن الشركة بالتنسيق مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية وفرت ما يقرب من 3050 منفذ فوري لشحن العداد مسبق الدفع داخل المحلات المتنوعة والسوبر ماركت والصيدليات.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن العميل فور إدخال قيمة الشحن يتم استخراج إيصال بالمبلغ الذي تم الشحن به للتأكد من أن عملية الشحن، والتي لم تستغرق إلا ثواني معدودة.

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