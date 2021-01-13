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الجامعة الأمريكية تناقش تناول وسائل الإعلام والسينما لقضية التحرش

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الجامعة الأمريكية تناقش تناول وسائل الإعلام والسينما لقضية التحرش الجامعة الأمريكية تناقش تناول وسائل الإعلام والسينما لقضية التحرش

مصراوي Masrawy

04:50 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- مصراوي:
تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الاثنين القادم الموافق 18 يناير، مناظرة واستطلاعاً مباشرًا حول ما إذا كان معالجة وسائل الإعلام والأفلام للنوع الاجتماعي أضر بالمرأة في مجتمعنا وذلك في ثاني جلساتها لسلسلة حوارات "لازم نتكلم"، حيث تناقش "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش: وهل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟".

يدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم، ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة، يشارك في الفاعلية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبوعوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002.

وتقام الجلسة من الساعة 1:00 إلى 2:00 مساء بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة بالتحرير لعدد محدود من الحضور وعبر تطبيق زووم.

وأطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة سلسلة حوارات «لازم نتكلم» في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات. تستمر سلسلة حوارات «لازم نتكلم» حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.

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مصراوي Masrawy

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