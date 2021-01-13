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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، اليوم الأربعاء، عن اختيار الناقد الدكتور يوسف نوفل، رئيسًا فخريًا للنقابة، ضمن من كانوا مرشحين لهذا التكريم، وفاء لما قدمه من إنجاز أكاديمي وبحثي وثقافي في رحلته العلمية والأكاديمية والثقافية الطويلة.

وذكرت النقابة في بيان اليوم، أنها قد سنت تقليدًا جديدًا بتكريم مبدع من مبدعيها الكبار لمنحه الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام، تقديرًا لرموز مصر الثقافية، وتكريمًا لرحلة عطاء هذه الرموز، وقد كان أديب مصر الكبير هو أول رئيس شرفي للاتحاد، ومن الرؤساء الفخريين العلامة الدكتور حسين نصار، والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، والأديب الكبير بهاء طاهر، والعلامة محمد عوني عبد الرؤوف، وسوف تقام احتفالية حين تسمح الظروف بذلك لتسليمه درع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

ووجه الدكتور يوسف نوفل الشكر للدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس الإدارة، كما عبر عن وافر شكره للرئيس الشرفي السابق للنقابة عوني عبد الرؤوف.

الناقد والدكتور يوسف نوفل "1 أكتوبر 1938 م" أديب وناقد وشاعر مصري، ويعتبر من أبرز الشخصيات في النقد العربي الأدبي الحديث.

كما أنه التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961 وحصل على الليسانس سنة 1964، وعلى الماجستير 1969، ودكتوراه الدراسات الأدبية (الأدب العربي) 1973 وموضوع الأطروحة عن "محمد عبدالحليم عبدالله"، وحصل على درجة "أستاذ" سنة 1985.

وتولى عدة مناصب منها عميد مؤسس لكلية التربية ببور سعيد سنة 1986 – 1988م، كما أسس أقسام اللغة العربية بكليات التربية بأربع محافظات بجامعة قناة السويس، ورئيس أقسام اللغة العربية في: كلية البنات، وكليات التربية بقناة السويس، والتربية بالرياض بالسعودية، والآداب بالإمارات.