ارتفاع عدد طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

وافقت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف، على قبول 37 طلب تقنين جديد، اليوم الأربعاء، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن 2213 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي جرى تحريرها إلى 1032 عقداً .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ،ومسئولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات، وتكثيف عمل اللجان المختصة.