شمال سيناء تسجل "صفر وفيات كورونا" لليوم الثاني على التوالي

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، في بيان رسمي اليوم عن عدم تسجيل أية حالات وفاة لليوم الثاني علي التوالي بينما سجلت إحصائية اليوم إصابتين فقط بكورونا وشفاء 15 حالة

وقال الدكتور طاري شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، أن حالات الشفاء ارتفعت بالمحافظة منذ بداية الجائحة إلى 1342 حالة شفاء و260 حالة إيجابية بكورونا منذ بداية الجائحة بينما سجلت إجمالي الوفيات 75 حالة وفاة.

وأضاف شوكة أن حالات العزل المنزلي بلغت 107 حالات و15 حالة ما تزال تتلقى العلاج في أقسام العزل بمستشفيات المحافظة.