صور.. محافظ سوهاج يتفقد قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، قرى الظهير الصحراوي بمركزي المراغة وأخميم، للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات بتلك القرى والعمل على وضع الحلول لها.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد قرية عرابة أبو عزيز الجديدة بالظهير الصحراوي بمركز المراغة والمقامة على مساحة 500 فدان بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون و994 ألف جنيه، وتضم 101 منزلًا.

ثم تفقد "الفقي" قرية الأحايوة شرق الجديدة بمركز أخميم على مساحة 510 فدان بتكلفة إجمالية 26 مليون و279 ألف جنيه، والتي تضم 102 منزلًا.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين من ساكني القريتين، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدًا على دراسة تلك المطالب والعمل على حلها، موجها رؤساء الوحدات المحلية لمركزي المراغة وأخميم بعقد اجتماعًا عاجلًا مع ممثلين عن سكان القريتين، وإعداد تقرير مفصل حول المطالب والاحتياجات، تمهيدًا لدراستها ووضع الحلول لها .