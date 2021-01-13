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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أقامت شركة "مصر للطيران" تجهيزات خاصة داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لتسيير رحلاتها الدولية؛ للترويج لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وزيَّنت الشركة صالات مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بوضع بانرات دعائية خاصة بالبطولة العالمية، بالإضافة إلى تزيين بوابات السفر والوصول بتميمة حورس الخاصة بكأس العالم لكرة اليد للرجال.

يأتي ذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها "مصر للطيران"، بالتزامن مع استضافة مصر البطولة العالمية؛ حيث وضعت شعار وتميمة البطولة على مقاعد جميع الطائرات Head Reast، وعلى أوتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لـ"مصر للطيران"، لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، وخصصت فريق عمل بمطارَي القاهرة وبرج العرب الدولي؛ لاستقبال الوفود والضيوف المشاركين في بطولة كأس العالم للرجال.

وبالتزامن مع البطولة أيضًا، طرحت "مصر للطيران" تخفيضيات بنسبة 20% على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، تستمر حتى 14 يناير الجاري فقط، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات "مصر للطيران" عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021.