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" للطيران" تزيِّن مبني 3 بالمطار بشعارات لكرة اليد

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"مصر للطيران" تزيِّن مبني 3 بالمطار بشعارات كأس العالم لكرة اليد " للطيران" تزيِّن مبني 3 بالمطار بشعارات لكرة اليد

مصراوي Masrawy

04:19 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أقامت شركة " للطيران" تجهيزات خاصة داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لتسيير رحلاتها الدولية؛ للترويج لبطولة لكرة اليد، والتي تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ للوقاية من .

وزيَّنت الشركة صالات مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، بوضع بانرات دعائية خاصة بالبطولة العالمية، بالإضافة إلى تزيين بوابات السفر والوصول بتميمة حورس الخاصة بكأس العالم لكرة اليد للرجال.

يأتي ذلك ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها "مصر للطيران"، بالتزامن مع استضافة مصر البطولة العالمية؛ حيث وضعت شعار وتميمة البطولة على مقاعد جميع الطائرات Head Reast، وعلى أوتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لـ"مصر للطيران"، لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، وخصصت فريق عمل بمطارَي القاهرة وبرج العرب الدولي؛ لاستقبال الوفود والضيوف المشاركين في بطولة كأس العالم للرجال.

وبالتزامن مع البطولة أيضًا، طرحت "مصر للطيران" تخفيضيات بنسبة 20% على جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، تستمر حتى 14 يناير الجاري فقط، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات "مصر للطيران" عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021.

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