محافظ الجيزة: رفع 5 آلاف طن مخلفات.. وزراعة أشجار كافور جديدة بشارع النيل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



الجيزة- (أ ش أ):

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن حملات النظافة ورفع المخالفات والقمامة مستمرة في الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من عدد من البؤر التي تم رصدها بأحياء العمرانية والطالبية حيث تم رفع 640 طن مخلفات وتراكمات بشارع داير الناحية وجسر الكنيسة و بجوار نقطة ضي القمر بترعة الزمر، بالإضافة الى رفع 1850 طنا من خلال 69 نقله من تراكمات الأتربة والمخلفات بشارع ترعة الزمر أمام شوارع الدكتور وعدوي سليم و مستشفي الصدر و سيدي عمار بالعمرانية.

وأشار راشد الى أنه تم كذلك رفع 2500 طن مخلفات وتراكمات وتطهير بشارع ترعة الإخلاص بنطاق حي الطالبية ..لافتا إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات وتراكمات من قرى برطس وبشتيل والكوم الأحمر والبراجيل بمركز أوسيم و حوالي 150 طن مخلفات من مراكز ومدن البدرشين والحوامدية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

في نفس الإطار، كانت محافظة الجيزة استجابت لشكاوى بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل للتهالك ما أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وإزالة الأشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكلف محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين في ذلك المجال بحصر أشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، إلى جانب الاستناد إلى التقارير والتوصيات التي تم إعدادها مسبقا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية في هذا الشأن.

وانتهت التقارير إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعي النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة قد وصلت الى مرحلة متقدمة من العمر وأصبحت تعاني من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت وما تحمله من أفرع ضخمة مما يعرضها للسقوط المفاجىء، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار مما دعا محافظة الجيزة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وحفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم واستبدالها بأخرى جديدة، وفقاً لمخطط جمالي وحضاري عام لشارع النيل تم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل التي تعكس المظهر الحضاري للشارع ، بما يحقق الغرض البيئي المرجو من المواطنين بالاشتراك مع بعض المكاتب الاستشارية المتميزة في هذا الشأن.