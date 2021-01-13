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التمثيل العمالي بالسعودية يتحمل تكاليف إقامة مصري بفندق وحجز تذكرة سفر وترحيله للقاهرة

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مصراوي Masrawy

04:14 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، رصد لأحد المواطنين المصريين يدعي محمد أبو اليزيد محمد سعد يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن.

وبحسب بيان اليومK يأتي ذلك في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

ووجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصوله على تأشيرة خروج نهائي للمواطن واستخراج وثيقة سفر للمواطن مع حجز تذكرة طيران للعودة للقاهرة.

وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن توجه الملحق العمالي كريم أبوالسعود، إلى مكان المواطن المذكور علي الفور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض متحملاً تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن.

ولفت أحمد رجائي، إلى أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على تأشيرة خروج نهائي للمواطن، فضلا عن استخراج وثيقة سفر وحجز تذكرة طيران على طائرة للطيران للمغادرة اليوم 13 يناير على الرحلة رقم 2648 إلى مطار القاهرة.

ووجه المواطن محمد أبو اليزيد، الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي علي رعاية العمالة المصرية في حالة احتياجها للدعم والمساندة في غربتهم.
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