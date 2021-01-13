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احتفاءًا بأعياد الميلاد.. "الأعلى للثقافة" يعرض فيلما وثائقيا عن "دير سانت كاترين"

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احتفاءًا بأعياد الميلاد.. "الأعلى للثقافة" يعرض فيلما وثائقيا عن "دير سانت كاترين" احتفاءًا بأعياد الميلاد.. "الأعلى للثقافة" يعرض فيلما وثائقيا عن "دير سانت كاترين"

مصراوي Masrawy

04:12 م الأربعاء 13 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

يعرض المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأربعاء، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: "دير سانت كاترين .. قيمة عالمية استثنائية"؛ وذلك في تمام السابعة مساء، عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب.

والعرض ضمن المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة بعنوان "الثقافة بين ايديك"، وبناء على مقترح قدمته لجنة التاريخ والآثار برئاسة الدكتور جمال شقرة؛ احتفاء بأعياد الميلاد المجيد .

ويتضمن عرض الفيلم الذى أصدره الاتحاد العام للآثاريين العرب بمناسبة عيد الميلاد المجيد بعنوان " دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية" مادة علمية للدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العام للآثاريين العرب، تنفيذ وإخراج محمد ضياء الدين مصور المكتب ويتضمن تاريخ الدير وعناصره المعمارية ومنشآته من الخارج والداخل.

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