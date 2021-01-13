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.. إطلاق حملة لتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا

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روسيا.. إطلاق حملة لتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا .. إطلاق حملة لتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا

مصراوي Masrawy

04:17 م الأربعاء 13 يناير 2021

موسكو - (د ب أ):

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للسلطات ببدء التطعيم الشامل لجميع المواطنين ضد بداية من الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول خلال اجتماع للحكومة: "لقد بدأنا بالفعل التلقيح على نطاق واسع. وقد أبلغني (رئيس الوزراء) ميخائيل (ميشوستين) الأسبوع الماضي بأن الصناعة لم تواكب الأهداف وكميات الإنتاج المستهدفة فحسب وإنما تجاوزت الأهداف التي كان مخططا لها لإنتاج اللقاح. إننا بحاجة إلى الانتقال من التطعيم واسع النطاق إلى التطعيم الشامل".

وأضاف :"أطلب منكم إطلاق التطعيم الشامل لجميع السكان بداية من الأسبوع المقبل ووضع جدول زمني لذلك، تماما كما هو الحال مع أمراض معدية أخرى مثل الإنفلونزا".

وانطلقت الشهر الماضي في حملة واسعة للتلقيح بلقاح "سبوتنيك في" شملت فئات معينة.

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