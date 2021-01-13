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غارات إسرائيلية تستهدف مرتزقة إيران وحزب الله في سوريا توقع 20 قتيلًا

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غارات إسرائيلية تستهدف مرتزقة إيران وحزب الله في سوريا توقع 20 قتيلًا غارات إسرائيلية تستهدف مرتزقة إيران وحزب الله في سوريا توقع 20 قتيلًا
ركزت على مواقعها ومستودعاتها في دير الزور وبادية البوكمال

غارات إسرائيلية تستهدف مرتزقة إيران وحزب الله في سوريا توقع 20 قتيلًا

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان": إن أكثر من 20 من الميليشيات الموالية للنظام السوري قتلوا في الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلة، والتي طالت محافظة دير الزور.

وذكر "المرصد"، ومقره في بريطانيا، أن الغارات المكثّفة استهدفت مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لجيش النظام السوري ومرتزقة "حزب الله" اللبناني وميليشيات الحرس الوطني الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها، وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في منطقة ممتدّة من مدينة دير الزور، وصولًا إلى الحدود العراقية في بادية البوكمال.

وطبقًا لبيانات "المرصد": شنت إسرائيل أكثر من 10 ضربات على مستودعات ميليشيات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، فيما طالت ست ضربات أخرى مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، بالإضافة إلى ضربتين استهدفتا تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين، ونفذت كل من هذه الضربات بأكثر من صاروخ.

وقال "المرصد": إن القصف أودى بأرواح 23 على الأقل من مقاتلي القوات المذكورة، بينهم سبعة سوريين، مضيفًا أن 14 من الضحايا قتلوا في دير الزور، والآخرين في البوكمال والميادين.

واشار "المرصد" إلى أن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريحًا، بعضهم في حالات خطرة، ناهيك عن ورود تقارير غير مؤكدة عن قتلى آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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