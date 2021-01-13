أمانة الشرقية ترصد 12 مخالفة للتدابير الصحية لـ"كورونا"

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بعد تنفيذ 820 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 823 جولة رقابية، نتج عنها تحرير 12 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد 19"، ومخالفتيْن للتكدس بالأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعًا بالمنطقة، بمشاركة 458 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7723 طنًّا من النفايات، وأزالت 4925 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة والنظافة، من أجل سلامة الجميع.أمانة الشرقية