أخبار عاجلة

السعودية: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا -
المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض جوازات سفر لقاح كورونا -
مسؤول يمني: مقتل وإصابة 95 حوثيًا في معارك غرب البلاد -
الأهرامات تستقبل منتخب سويسرا لكرة اليد (صور) -
هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر -
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف -
21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية ترصد 12 مخالفة للتدابير الصحية لـ"كورونا"

Print
أمانة الشرقية ترصد 12 مخالفة للتدابير الصحية لـ"كورونا" أمانة الشرقية ترصد 12 مخالفة للتدابير الصحية لـ"كورونا"
بعد تنفيذ 820 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية ترصد 12 مخالفة للتدابير الصحية لـ

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 823 جولة رقابية، نتج عنها تحرير 12 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد 19"، ومخالفتيْن للتكدس بالأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعًا بالمنطقة، بمشاركة 458 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7723 طنًّا من النفايات، وأزالت 4925 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة والنظافة، من أجل سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساعد وزير التعليم: تكامل الجهود في انتظام الدراسة عن بُعد خلال أول أيام الفصل الثاني

مساعد وزير التعليم: تكامل الجهود في انتظام الدراسة عن بُعد خلال أول أيام الفصل الثاني

إزالة 32 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية في "شرائع مكة"

إزالة 32 مبسطًا عشوائيًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية في "شرائع مكة"

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

شبكة عيون الإخبارية