برئاسة "السويلم".. لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واحترامها

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عقدت اجتماعها الأول لتنسيق الجهود في هذا المجال

عُقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبحضور وعضوية ممثل لكل من وزارة التجارة ووزارة العدل، ووزارة الاعلام، والنيابة العامة، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى عضو مختص من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نطاق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وأهداف واختصاصات اللجنة، إضافة إلى أبرز المهام التي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف ومنها اقتراح برامج ومبادرات وطنية؛ لضمان إنفاذ الحقوق ومتابعة الإجراءات لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والاستراتيجيات واقتراح المواد النظامية لتحسين عمل منظومة الإنفاذ وتحقيق التناغم والانسجام بين الجهات الحكومية والأهلية؛ لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت سابقاً مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية التي تسعى من خلالها إلى رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي، من خلال تأهيل وتدريب مسؤول من كل جهة حكومية عبر عدة برامج بإشراف أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن يتم التأهيل لإصدار شهادة اعتماد مسؤول احترام الملكية الفكرية.