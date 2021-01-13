أخبار عاجلة

السعودية: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا -
المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض جوازات سفر لقاح كورونا -
مسؤول يمني: مقتل وإصابة 95 حوثيًا في معارك غرب البلاد -
الأهرامات تستقبل منتخب سويسرا لكرة اليد (صور) -
هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر -
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف -
21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إندونيسيا: محققون يأملون العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

Print
إندونيسيا: محققون يأملون العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة إندونيسيا: محققون يأملون العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

مصراوي Masrawy

03:50 م الأربعاء 13 يناير 2021

جاكرتا- (أ ف ب):

أوقف الغطاسون، الأربعاء، أعمال البحث عن الصندوق الاسود الثاني لطائرة البوين،غ التي تحطمت قبالة جاكرتا وكانت تقل 62 شخصا، بسبب رداءة الطقس لكن المحققين لا يزالون يأملون إيجاد هذه القطعة الأساسية من أجل فهم أسباب الحادث.

وسحب الغواصون الثلاثاء الصندوق الأسود الأول، مسجل بيانات الرحلة، ويركزون الآن البحث عن المسجل الثاني لمحادثات أفراد الطاقم.

وقد يوفر الصندوقان معلومات مهمة لفهم أسباب تحطم طائرة البوينغ 737-500 التابعة لشركة "سريويجايا إير" التي سقطت من ارتفاع ثلاثة آلاف متر في أقل من دقيقة وغرقت في بحر جاوة.

ويسجل الصندوقان الأسودان خصوصا السرعة والارتفاع واتجاه الطائرة ويساهمان في تحديد أسباب الحوادث في 90% من الحالات بحسب خبراء الطيران.

وأعلنت الوكالة الأميركية المكلفة سلامة النقل على تويتر أنها أرسلت محققين الى جاكرتا الى جانب ممثلي بوينغ و"جي اي للطيران" مصنع محركات الطائرة ومصلحة الطيران الأمريكية.

وتشارك في أعمال البحث عشرات القوارب وكذلك مسبار تحت المياه لكن الغواصين أوقفوا عملهم الاربعاء بسبب أمواج عاتية.

وقال الناطق باسم أجهزة الانقاذ يوسف لطيف "علقت العمليات بسبب رداءة الطقس، كل الغواصين توقفوا" عن العمل.

لم تعط السلطات حتى الآن أي مؤشر على أسباب تحطم الطائرة التي وضعت قيد الخدمة قبل 26 عاما فيما الوحول والتيارات البحرية تصعب عمليات البحث.

وقال أغوس هاريونو مسؤول فريق الانقاذ المخصص للحوادث الجوية لوكالة فرانس برس "من غير السهل العثور على ضحايا وقطع هيكل الطائرة لأن الحطام والأشلاء تكون صغيرة في معظم الأحيان ويمكن أن تجرف".

تم التعرف حتى الآن على هويات أربع ضحايا عبر مقارنة بصماتهم الرقمية بقاعدة بيانات وبينهم طيار في الثامنة والثلاثين لم يكن يعمل.

وكانت الطائرة تقل 50 راكبا بينهم عشرة أطفال و12 من أفراد الطاقم وكانت متوجهة الى مدينة بونتيانك الواقعة في القسم الاندونيسي من جزيرة بورنيو.

وطلب من أقرباء الضحايا تقديم عينات من الحمض النووي الريبي للمساعدة في التعرف على اشلاء الضحايا.

لم يصدر طاقم الطائرة أي اشارة استغاثة قبل الحادث.

وقال خبراء طيران إن بيانات الرحلة تشير إلى أن الطائرة انحرفت بشكل حاد عن مسارها قبل أن تهبط 3000 متر في أقل من دقيقة وتغرق في بحر جاوة. وقدّروا أن الأسباب تكمن في سوء الأحوال الجوية خصوصا أنّ أمطاراً غزيرة أخرت عملية الإقلاع، أو في أخطاء على مستوى القيادة أو مشكلة فنية.

وشهد قطاع الطيران في اندونيسيا عددا من الحوادث القاتلة في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات طيران محلية عدة في أوروبا حتى العام 2018.

في أكتوبر 2018، قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة "لايين إير" في بحر جاوة بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر

هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

شبكة عيون الإخبارية