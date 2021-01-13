محافظ بورسعيد: إزالة أكبر بؤرة مخلفات دامت 20 عاما

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جاي إزالة أكبر بؤرة مخلفات دامت 20 عاما بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالأحياء وعلى رأسها الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع خطة التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال إنشاء محور الرحاب، إلى أن المحور شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستو، بما يساهم فى إزالة المخلفات التي استمرت لعدة سنوات.

وأوضح أن أعمال التطوير جاءت بالتوازي مع أعمال إنشاء الميناء البري الجديد، وتطوير كافة الطرق المحيطة به بما يحقق الشكل الحضاري والتكامل في أعمال التنمية بالمنطقة.