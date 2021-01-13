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ضبط "عصابة الشابو والحشيش" في سوهاج

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ضبط "عصابة الشابو والحشيش" في سوهاج ضبط "عصابة الشابو والحشيش" في سوهاج

مصراوي Masrawy

03:33 م الأربعاء 13 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، تشكيلًا عصابيًا ضم 5 أشخاص، تخصص في الاتجار في مخدري الشابو والحشيش، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.

كانت وردت معلومات للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام "إبراهيم. ج" عاطل ، "محمد. ج" عاطل، "بهاء. إ" عاطل، "منصور. ع" عاطل، "رشا. م" ربة منزل، يقيمون بناحية أولاد عليوه دائرة مركز البلينا بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
جرى ضبط المتهمين المتحرى عنهم، وبحوزتهم حوالي كيلو جرام من مخدر الشابو قُدرت قيمته بحوالي مليون جنيه، و10 طرب من مخدر الحشيش، وسيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهما.

كما ضُبط بحوزة المتهمين على حوالي 180 ألف جنيه، و3 آلاف و200 جنيه عملات مصرية مقلدة فئات مختلفة، و6 هواتف محمولة، وميزان حساس و2 مطواة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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