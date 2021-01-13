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إغلاق مواني السويس ونويبع لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق مواني السويس ونويبع لسوء الأحوال الجوية إغلاق مواني السويس ونويبع لسوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

03:32 م الأربعاء 13 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الأربعاء، إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ومينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، وتتراوح شدة الرياح بميناء نويبع 28-30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، بينما تتراوح شدة الرياح بموانئ السويس 22-25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية .

وأكد البيان أنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

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