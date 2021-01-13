وزير الري في الفيوم: تطوير أساليب الرى يزيد إنتاجية الفدان بنسبة 40%

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مصراوي Masrawy

الفيوم- حسيم فتحى:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال مشروع تأهيل وتبطين بحر مطرطارس الشرقي وتأهيل مسقة أم راسين، بجانب تفقد أعمال الري الحديث على المسقة نفسها بنطاق قرية أبو السعود التابعة لمركز الفيوم.

كما تفقد أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بمركز طامية، رافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عمرو نبيل أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الري، والمهندس مصطفى سعد مدير عام تطوير الري بالوزارة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم.

أشار وزير الموارد المائية والري بأن الزيارة تأتي للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجاري المائية بالفيوم، والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات، مؤكداً على متابعته الدورية لمختلف أعمال الري الحديث وتأهيل الأبحر وتبطين المساقي خلال الزيارات المتتالية، لافتاً إلى أنه سيتم تبطين كافة المجاري المائية على مستوى محافظة الفيوم خلال 3 سنوات.

وأوضح وزير الري أن أعمال تبطين بحر مطرطارس الشرقي بطول 5كم بتكلفة 11,4 مليون جنيه، ويخدم 2196 فداناً، بجانب تأهيل مسقة أم راسين بقرية أبو السعود ـ بالمشاركة بين المزارعين ووزارة الري ـ بطول 7 كم وتخدم 253 فداناً، لافتاً انه تم الانتهاء من 5 كم منها في فترة سابقة، وتم استكمال أعمالها خلال العام المالى الحالي لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بنطاق مركز الفيوم.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بطول 1,6 كم، بتكلفة 2,7 مليون جنيه، وتخدم 1000 فدان بنطاق مركز طامية.

واكد وزير الرى أن الوزارة تقوم بتطوير أساليب الري الحديثة والتى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بمجال الزراعة، مؤكداً على تحفيز الفلاحين لاستخدام الأساليب والنظم الذكية للري وأنواعها، التى توفرها الوزارة بما يزيد من انتاجية الفدان لتصل من 30 :40%، بما يؤدي لاستقرار الأسعار، ويمنع تسرب مياه الري لتصل للنهايات، وبما يحقق العدالة بين المزارعين ويمنع التعدي عليها.

وخلال الزيارة، استعرض مدير عام التطوير بوزارة الري مخطط تجهيز مساحة 7 أفدنة كمرحلة أولى لريها بالطرق الحديثة على المسقة التى تم تبطينها بنطاق قرية أبو السعود.

وقال محافظ الفيوم أن أعمال تطوير الري تسير بخطى مدروسة على أحدث النظم العلمية، لافتاً إلى أن أعمال تأهيل وتبطين المجاري المائية بشتى أرجاء المحافظة، لمنع تسرب المياه وتوفيرها والمحافظة على الأراضي الزراعية وتحسين الانتاج.

مشيرا أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها يعود بالإيجابية على المزارعين، فضلاً عن أعمال تطهير الأبحر خلال فترة السدة الشتوية.